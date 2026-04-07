Поиск

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress и три B-1B Lancer за минувшие сутки вылетали с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для проведения боевых операций в небе над Ираном, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 18-20 часов. Длительный полет обеспечивали американские самолеты-заправщики, поднимавшиеся с авиабаз на Ближнем Востоке.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Трамп убежден в благодарности народа Ирана за разрушение электростанций

Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

 Трамп пригрозил разрушить весь Иран в ночь на среду

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

 Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1410 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8918 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
