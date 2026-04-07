Поиск

CNN сообщил о составлении Израилем списка целей из инфраструктурных объектов в Иране

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израиль утвердил обновленный список подлежащих уничтожению объектов энергетической и инфраструктурной отраслей Ирана в рамках подготовки к сценарию, при котором дипломатические переговоры Вашингтона с Тегераном провалятся, сообщили телеканалу CNN два израильских источника.

"Израиль ожидает решения (президента США Дональда) Трампа о дальнейших шагах, но у нас есть дополнительные планы на ближайшие недели в ожидании одобрения со стороны США", - сказал телеканалу сотрудник израильской службы безопасности.

По словам другого источника, Израиль крайне скептически относится к возможности заключения сделки. Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свою обеспокоенность по поводу возможных соглашений о прекращении огня в ходе недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что израильская сторона считает, что любое прекращение огня должно потребовать от Ирана передачи всего обогащенного урана и полного прекращения его обогащения.

5 апреля вечером Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор после спасения двух американских пилотов, истребитель которых был сбит над Ираном. Израильский источник, ознакомленный с содержанием разговора, сообщил, что лидеры обсудили дипломатические перспективы, а также дальнейшую военную координацию между Израилем и США в Иране.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });