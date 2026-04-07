Более 170 граждан РФ эвакуированы с АЭС "Бушер" в Иране через территорию Армении

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Армении сообщило об эвакуации очередной группы граждан РФ из Ирана по территории Армении.

"6 апреля еще 175 граждан России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву", - заявила пресс-служба посольства России в Ереване.

В сообщении отмечается, что благодаря слаженным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны всего с начала американо-израильской атаки против Ирана на родину через территорию Армении вернулись 509 российских граждан.

"Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом"", - подчеркнули в посольстве.

Армения Иран Бушер Росатом
Новости по теме

Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

 Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

 Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1416 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
