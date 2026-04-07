Более 170 граждан РФ эвакуированы с АЭС "Бушер" в Иране через территорию Армении

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Армении сообщило об эвакуации очередной группы граждан РФ из Ирана по территории Армении.

"6 апреля еще 175 граждан России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву", - заявила пресс-служба посольства России в Ереване.

В сообщении отмечается, что благодаря слаженным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны всего с начала американо-израильской атаки против Ирана на родину через территорию Армении вернулись 509 российских граждан.

"Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом"", - подчеркнули в посольстве.