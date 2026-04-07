Страны СНГ приняли базовый документ о сотрудничестве в ликвидации ядерного наследия

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экономический совет Содружества независимых государств утвердил основные направления сотрудничества государств-участников СНГ в сфере обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов на период до 2030 года, сообщила пресс-служба исполкома СНГ.

"Проект документа был разработан АО "ТВЭЛ" - управляющей компанией топливного дивизиона "Росатома", которая также выполняет функции базовой организации СНГ по обращению с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов", - говорится в сообщении.

Среди ключевых направлений сотрудничества - гармонизация законодательства, развитие инфраструктуры, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, научно-технологическое развитие, подготовка кадров, международное сотрудничество, внедрение экономических механизмов и учет социально-экологических аспектов.

"Особое внимание уделено обмену передовыми технологиями, совместным исследованиям и привлечению инвестиций", - отмечает пресс-служба.

Базовая организация будет координировать практическую реализацию договоренностей, содействуя формированию единых подходов, гармонизации требований и типовых решений.

"Международное сотрудничество в атомной отрасли касается не только производственных проектов, но и вопросов экологии, устойчивого развития территорий. Наша совместная работа с коллегами из стран СНГ завершилась подписанием официального документа на межгосударственном уровне. Реализация основных направлений позволит повысить безопасность обращения с облученным топливом и отходами, снизить инфраструктурные и финансовые риски вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия, усилить кооперацию профильных организаций, а также привлечь в страны Содружества дополнительные инвестиции и передовые технологии. Несомненно, реализация таких инициатив будет способствовать повышению доверия к атомной энергетике и промышленности", - прокомментировал документ директор по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин.