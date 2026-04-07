В Париже выступили против ударов по гражданским объектам Ирана

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж выступает категорически против ударов по гражданским объектам в ходе вооруженных конфликтов, в том числе - в Иране.

"Мы выступаем против любых ударов по гражданской инфраструктуре", - сказал Барро во вторник в эфире радиостанции "Франс-энфо".

По его словам, в случае с иранским конфликтом такие действия противоречат законам и обострят ситуацию в ближневосточном регионе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Также Трамп предположил, что возможные американские удары по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление. Президент США выразил надежду, что такие удары все же наносить не придется. Он отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран Франция
 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года
