В результате стрельбы у консульства Израиля в Стамбуле есть убитые и раненые

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Стамбуле произошла стрельба у здания израильского консульства в районе Бешикташ, погибли три человека, ранены два сотрудника полиции, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Агентство ссылается на видеозапись, на которой полицейский достает пистолет и прячется в укрытие и слышна стрельба. В районе, где находится израильское консульство, всегда много полицейских, отмечает Reuters.

Источник в еврейской общине Стамбула сказал Jerusalem Post, что консульство было закрыто больше двух лет назад и, вероятно, сотрудников в нем на момент стрельбы и не было. Рядом расположены офисы крупных турецких банков. Была ли дипмиссия целью атаки, неясно. Турецкие телеканалы NTV и CNN сообщают, что силовики застрелили как минимум троих человек, открывших стрельбу. Daily Sabah приводит неподтвержденные сообщения о том, что подозреваемые стреляли в полицейских, дежуривших у консульства. По данным NTV один подозреваемый был ранен и задержан, второй - убит.

В район, где была стрельба, стянуты дополнительные силы полиции, сообщает Anadolu. В Минюсте Турции сообщили, что по факту прокуратура начала расследование, но не объяснили, что же произошло у консульства. МИД Израиля проверяет информацию СМИ, сообщил представитель ведомства газете The Times of Israel. Он подтвердил, что дипмиссия в Стамбуле сейчас пустует.

Стамбул Израиль Турция
