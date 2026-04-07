Глава МВД Турции назвал стрелявших в Стамбуле террористами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи раскрыл детали перестрелки в Стамбуле у консульства Израиля, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на микроблог министра.

Трое вооруженных мужчин напали на дежуривших на посту у дипмиссии полицейских, напавшие были нейтрализованы, подтвердил он информацию ряда СМИ. Два сотрудника полиции были ранены. Напавших Чифтчи назвал террористами, двое из них - братья, один из братьев привлекался к ответственности в связи с наркотиками. Еще один из напавших был связан с радикальной религиозной организацией, добавил министр.

МВД Турции сообщило в соцсетях, что один из напавших был убит, а двое других ранены и задержаны. По предварительным данным, в Стамбул они приехали на машине, взятой напрокат в Измите. Задержаны братья, их допрашивают, передает Anadolu.

По данным Reuters, стрельба продолжалась около десяти минут. Губернатор Стамбула Давут Гуль сообщил, что пострадавшие полицейские получили легкие ранения. Он также подтвердил, что израильтян в здании дипмиссии нет уже два с половиной года, с тех пор, как отношения Турции и Израиля ухудшились, Турция отозвала из Израиля своего посла, а израильские дипломаты покинули Турцию из соображений безопасности. Здание израильского консульства все эти годы было под усиленной охраной полиции.