Глава МВД Турции назвал стрелявших в Стамбуле террористами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи раскрыл детали перестрелки в Стамбуле у консульства Израиля, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на микроблог министра.

Трое вооруженных мужчин напали на дежуривших на посту у дипмиссии полицейских, напавшие были нейтрализованы, подтвердил он информацию ряда СМИ. Два сотрудника полиции были ранены. Напавших Чифтчи назвал террористами, двое из них - братья, один из братьев привлекался к ответственности в связи с наркотиками. Еще один из напавших был связан с радикальной религиозной организацией, добавил министр.

МВД Турции сообщило в соцсетях, что один из напавших был убит, а двое других ранены и задержаны. По предварительным данным, в Стамбул они приехали на машине, взятой напрокат в Измите. Задержаны братья, их допрашивают, передает Anadolu.

По данным Reuters, стрельба продолжалась около десяти минут. Губернатор Стамбула Давут Гуль сообщил, что пострадавшие полицейские получили легкие ранения. Он также подтвердил, что израильтян в здании дипмиссии нет уже два с половиной года, с тех пор, как отношения Турции и Израиля ухудшились, Турция отозвала из Израиля своего посла, а израильские дипломаты покинули Турцию из соображений безопасности. Здание израильского консульства все эти годы было под усиленной охраной полиции.

Новости по теме

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1429 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8934 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
