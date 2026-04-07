Израиль нанес удары по 10 ключевым мостам и железнодорожным путям в Иране

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израильская авиация атаковала ряд мостов и железнодорожных линий в Иране с целью сорвать переброску вооружений Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израильские чиновники заявили газете, что ВВС Израиля подвергли бомбардировке десять ключевых железнодорожных участков и мостов в Иране в рамках мер, направленных на то, чтобы предотвратить перевозки КСИР вооружений", - передает издание.

Перед ударами, отмечает The Times of Israel, в ЦАХАЛ предупреждали жителей Ирана держаться подальше от железнодорожных объектов до вечера вторника. В ЦАХАЛ также заявляли, что будут атаковать инфраструктуру Ирана с целью нанести экономический ущерб властям страны.

Ранее иранское агентство ИРНА передавало, что два моста в Иране подверглись ударам Израиля и США. Один из них находится в городе Кашан в провинции Исфахан, а другой у города Кум.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

В Иране сообщили об ударах по двум мостам в стране

СМИ сообщили о взрывах на иранском острове Харк

Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

Партнеры по МКС запрещают РФ запускать на станцию космонавтов из дружественных стран

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 96 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1433 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
