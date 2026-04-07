Израиль нанес удары по 10 ключевым мостам и железнодорожным путям в Иране

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израильская авиация атаковала ряд мостов и железнодорожных линий в Иране с целью сорвать переброску вооружений Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израильские чиновники заявили газете, что ВВС Израиля подвергли бомбардировке десять ключевых железнодорожных участков и мостов в Иране в рамках мер, направленных на то, чтобы предотвратить перевозки КСИР вооружений", - передает издание.

Перед ударами, отмечает The Times of Israel, в ЦАХАЛ предупреждали жителей Ирана держаться подальше от железнодорожных объектов до вечера вторника. В ЦАХАЛ также заявляли, что будут атаковать инфраструктуру Ирана с целью нанести экономический ущерб властям страны.

Ранее иранское агентство ИРНА передавало, что два моста в Иране подверглись ударам Израиля и США. Один из них находится в городе Кашан в провинции Исфахан, а другой у города Кум.