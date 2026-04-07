Израиль готов вместе с США начать массированные удары по Ирану

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные находятся в состоянии готовности нанести удары по Ирану в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в израильских службах безопасности.

Телеканал напоминает, что ранее Трамп угрожал уничтожить иранские электростанции и другую гражданскую инфраструктуру, заявив, что страна столкнется с серьезными последствиями, если не откроет этот важнейший водный путь во вторник к 20:00 по Восточному времени США (в среду в 03:00 по Москве).

Источник в израильских службах безопасности сообщил, что уже подготовлены планы совместной американо-израильской операции в ожидании одобрения Трампа.

"Мы знаем, что существует вероятность того, что в ближайшие часы президент может в последнюю минуту продлить ультиматум либо отдать приказ самолетам на вылет", - добавил он.

Другой израильский источник, знакомый с подготовкой к операции, сообщил CNN, что основными целями являются национальная инфраструктура Ирана. По его словам, Израиль сосредоточится на энергетических целях, в то время как США займутся на нефтяными объектами.

В понедельник Израиль утвердил обновленный список целей для энергетических и инфраструктурных объектов в Иране на случай провала дипломатических переговоров с США, сообщили CNN два израильских источника.

Тем временем начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил во вторник: "Мы приближаемся к стратегическому поворотному моменту в совместной операции против Ирана".

"На данный момент мы добились значительных успехов в отношении целей, которые мы поставили в начале операции. Мы будем продолжать действовать решительно и углублять деградацию режима", - сказал Замир.