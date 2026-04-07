Израильские военные сообщили об ударе по иранскому заводу гидролокаторов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удар по ключевому объекту Ирана по производству гидролокаторов и других систем обнаружения объектов под водой. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

"Объект в Ширазе, который, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), принадлежал министерству обороны Ирана, использовался для проектирования, исследований, разработки и производства гидроакустических систем, работающих на основе звуковых волн и предназначенных для обнаружения водолазов, подводных лодок, судов и ракет, запускаемых из подводного положения", - сообщает издание.

В ЦАХАЛ утверждают, что нанесли этому объекту значительный ущерб.

Кроме того, израильские военные сообщили, что в понедельник поразили объект в Кередже, используемый для производства крылатых ракет морского базирования и систем ПВО.