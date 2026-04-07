Иран грозит атаками на энергетические объекты Персидского залива в случае ударов США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иран в случае американских ударов по объектам инфраструктуры готов нанести ответные удары по ведущим энергетическим объектам в Персидском заливе, сообщает во вторник агентство "Тасним".

"Мы приготовили несколько приятных "сюрпризов" на случай возможного безумия (президента США Дональда) Трампа. Один из них - добавление нефтяных объектов Saudi Aramco, нефтяных объектов в Янбу и трубопровода Фуджейры в список целей Ирана, и в случае преступления Трампа Иран не будет колебаться, чтобы обеспечить тяжелые последствия для США и их партнеров", - сказал агентству осведомленный военный источник.

По словам собеседника агентства, если президент США "приведет свою угрозу в исполнение, то в ближайшие дни будет вынужден увидеть цены на нефть на уровне 200 долларов за баррель".

Saudi Aramco - крупнейшие в мире по добыче и переработке нефти мощности государственной компании Саудовской Аравии, которые включают в себя месторождения, экспортные терминалы и НПЗ на побережьях Персидского залива и Красного моря.

Янбу - крупный промышленный и портовый центр Саудовской Аравии на побережье Красного моря, где расположены нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы Saudi Aramco, через которые нефть и нефтепродукты отгружаются на мировые рынки в обход Ормузского пролива.

Магистральные трубопроводы Фуджейры выводят нефть и нефтепродукты к порту Фуджейра в ОАЭ на побережье Оманского залива. Фуджейра является одним из крупнейших в мире нефтяных хабов, расположенный за пределами Ормузского пролива.

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Президент США предупреждал, что, если соглашения не будет, Вашингтон готов нанести удары по иранским электростанциям и мостам. При этом во вторник за несколько часов до истечения ультиматума Трамп пригрозил Ирану уничтожением "целой цивилизации".