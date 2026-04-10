Папа римский раскритиковал христиан, участвующих в военных конфликтах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV считает, что последователи христианского учения не должны вовлекаться в военные конфликты.

"Бог не благословляет никаких конфликтов. Любой, кто следует Христу, никогда не встанет на сторону тех, кто владел мечом, а теперь сбрасывает бомбы", - написал понтифик в соцсети X.

Он добавил добавил, что мир и свобода "приходят только благодаря терпеливому содействию, сосуществованию и диалогу между народами".

Западные СМИ предполагают, что, вероятно, таким образом понтифик завуалированно раскритиковал США за ведение военных действий в Иране.