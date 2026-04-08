Иран и Оман могут ввести плату за проход судов через Ормузский пролив

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - План двухнедельного прекращения огня между США и Ираном позволит Тегерану и Маскату ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, передает Associated Press со ссылкой на чиновника одной из стран региона.

"План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", - говорится в публикации.

По словам чиновника, Тегеран будет использовать вырученные средства на восстановление страны. При этом не уточняется, на что потратит деньги Маскат.

Иран и Оман расположены соответственно на северном и южном берегах Ормузского пролива. Сам пролив частично находится в территориальных водах обоих государств.

Агентство обращает внимание, что раньше Ормузский пролив считался международным морским маршрутом, и плата за проход через него никогда не взималась.