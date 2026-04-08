Запуск грузовика Cygnus XL к МКС перенесен на 10 апреля из-за непогоды

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman к Международной космической станции перенесен с 8 на 10 апреля из-за неблагоприятной погоды, сообщило NASA.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с Cygnus XL теперь должна быть запущена 10 апреля в 08:03 по времени Восточного побережья США (в 15:03 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка с МКС намечена на 11 апреля в 23:39 по времени Восточного побережья США (12 апреля в 06:39 по Москве).

Cygnus XL должен доставить на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.