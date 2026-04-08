Мажилис Казахстана принял закон о повышении привлекательности госслужбы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект "О государственной службе", который вводит меры повышению привлекательности госслужбы, привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

В частности, он регламентирует профессиональное развитие внутри одной должности и обязательную индексацию оплаты труда не реже одного раза в три года.

Особое внимание уделяется социальной защищенности госслужащих. Предусматривается обязательная компенсация за привлечение на работу в выходные и праздничные дни и дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа службы. Для госслужащих со стажем не менее 25 лет предусматривается обязательная выплата при выходе на пенсию в размере четырех должностных окладов.

Определен режим рабочего времени госслужащего - продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов. Государственным служащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также госслужащего, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливается режим неполного рабочего времени.

Основными требованиями, предъявляемыми к госслужащим, станут "казахстанский патриотизм, профессионализм, открытость, этичность и безупречная репутация, а также нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов".

Депутат мажилиса Марат Башимов отметил, что при подготовке документа ко второму чтению в него была внесена норма, регулирующая гарантии для государственных служащих при их призыве на воинскую службу. Предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы с сохранением за госслужащим занимаемой должности на весь период прохождения воинской службы.

Также мажилис рассмотрел во втором чтении и принял сопутствующие поправки в законодательные акты по вопросам государственной службы. В частности, вводятся поправки в Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и ряд законов.

Поправками предусматриваются основания и порядок проведения медицинского освидетельствования госслужащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию.

Законы направлены на рассмотрение в Сенат.

Казахстан Мажилис Сенат
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });