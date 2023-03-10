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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Протестующие в Бельгии госслужащие перешли к массовым забастовкам

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Продолжавшееся всю неделю протестное движение, организованное профсоюзами бельгийских государственных служб, в пятницу приобрело форму массовых забастовок, сообщил телеканал RTBF.

"Мы очень хорошо знаем, что уже в течение нескольких лет государственная служба превратилась в своего рода инструмент по освоению бюджета. И вот мы пришли к той точке, когда многие службы больше не могут сэкономить денег для бюджета ни на чем", - комментирует ситуацию федеральный председатель профсоюзного объединения Всеобщий центр государственных служб Мишель Мейер.

По его словам, возрастающая нехватка персонала в госслужбах указывает на двойную проблему: отсутствие привлекательности условий труда и недостаточное возобновление кадров. Причиной тому, подчеркивает он, недофинансирование государственных служб.

По данным профсоюзного лидера, в настоящее время на смену пяти уходящим на пенсию служащим приходит только один. Вину за это он возлагает на правительство.

Протестовавшие в течение недели работники госслужб указывают на нехватку персонала, урезанные бюджеты и нарастающую рабочую нагрузку. В пятницу забастовки охватили транспорт, учебные заведения, медицинские учреждения и административные органы. К забастовочным акциям примкнули пожарные и персонал тюремных учреждений.

Особенно затронут транспортный сектор. На железнодорожные линии вышло не более 30% поездов, ощутимо сокращена интенсивность движения на линиях метро и маршрутах городских и междугородних автобусов, как в столице, так и в провинциях Бельгии.

Бельгия
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