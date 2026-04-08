Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска до самого последнего момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, готовились к нанесению массированных ударов по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя министерства обороны Соединенных Штатов.

Портал отмечает, что американские войска на Ближнем Востоке и представители Пентагона за несколько часов до истечения срока ультиматума готовились к началу массированной бомбардировки иранской инфраструктуры, пытаясь понять, к чему склоняется Трамп.

"Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие", - сказал представитель министерства обороны США.

Он указал, что лишь через 15 минут после сообщения Трампа американские войска получили приказ об отмене операции против Ирана.

Между тем, по данным британских наблюдателей, следивших за приготовлениями американских стратегических бомбардировщиков на авиабазе Фэрфорд в Англии, более десяти самолетов были заправлены и загружены боеприпасами, готовясь к вылету.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.