Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские войска до самого последнего момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, готовились к нанесению массированных ударов по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя министерства обороны Соединенных Штатов.

Портал отмечает, что американские войска на Ближнем Востоке и представители Пентагона за несколько часов до истечения срока ультиматума готовились к началу массированной бомбардировки иранской инфраструктуры, пытаясь понять, к чему склоняется Трамп.

"Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие", - сказал представитель министерства обороны США.

Он указал, что лишь через 15 минут после сообщения Трампа американские войска получили приказ об отмене операции против Ирана.

Между тем, по данным британских наблюдателей, следивших за приготовлениями американских стратегических бомбардировщиков на авиабазе Фэрфорд в Англии, более десяти самолетов были заправлены и загружены боеприпасами, готовясь к вылету.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Ирак объявил об открытии воздушного пространства

Запуск грузовика Cygnus XL к МКС перенесен на 10 апреля из-за непогоды

Отдельные удары на фоне договоренности о перемирии фиксируют на Ближнем Востоке

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

