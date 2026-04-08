Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На иранском нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван прогремело несколько взрывов, причина которых пока не установлена, сообщило агентство Mehr, отметив, что это случилось уже после того, как США и Иран договорились о прекращении огня.

Также Mehr сообщило о ряде взрывов на острове Сирри. Информации об их причине пока также не приводится.

Острова Лаван и Сирри находятся на юге Ирана в Персидском заливе. На обоих островах есть терминалы по экспорту сырой нефти.