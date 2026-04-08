Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На иранском нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван прогремело несколько взрывов, причина которых пока не установлена, сообщило агентство Mehr, отметив, что это случилось уже после того, как США и Иран договорились о прекращении огня.

Также Mehr сообщило о ряде взрывов на острове Сирри. Информации об их причине пока также не приводится.

Острова Лаван и Сирри находятся на юге Ирана в Персидском заливе. На обоих островах есть терминалы по экспорту сырой нефти.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Лаван Сирри
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });