Отдельные удары на фоне договоренности о перемирии фиксируют на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На Ближнем Востоке, несмотря на договоренности между США и Ираном о перемирии, продолжают фиксироваться отдельные удары, сообщает в среду BBC.

Так, по данным израильского чиновника, Израиль утром нанес удары по Ирану. В самом Израиле произошли многочисленные взрывы.

В Бахрейне прозвучала сирена. Граждан призвали искать убежище. Телеканал CBS News сообщил, что в Манаме произошли взрывы спустя несколько часов после того, как США объявили о прекращении огня с Ираном.

Министерство внутренних дел королевства заявило, что подразделения гражданской обороны тушат вспыхнувший после иранского удара пожар на объекте. О пострадавших ведомство не сообщает.

Министерство обороны Катара объявило о перехвате выпущенных в сторону страны иранских ракет.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в своем заявлении сообщило, что страна "в настоящее время сталкивается с ракетными ударами и приближающимися беспилотниками из Ирана".

Управление гражданской обороны Саудовской Аравии за последние несколько часов выпустило как минимум два предупреждения об угрозе атак. Но затем было объявлено об обстановке полной безопасности.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Он сообщил в соцсети Truth Social, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.



