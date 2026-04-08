По его словам, Вашингтон не видит у Европы заинтересованности в разрешении украинского кризиса

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию
Джей Ди Вэнс
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании, отметив, что с начала переговорного процесса позиции Москвы и Киева по условиям для перемирия значительно сблизились.

"Мы добились значительного прогресса. Вначале мы не могли убедить Россию и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого добились. Мы получили письменные заявления от Украины и от России, мы добились от них их позиций, и со временем их позиции стали все ближе", - заявил он, выступая на мероприятии в Венгрии.

Вэнс отметил, что точки зрения сторон пока не полностью сходятся, но он смотрит на продолжение переговоров оптимистически. По его словам, сейчас переговоры перешли к "торгу за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении".

Вице-президент подчеркнул, что США разочарованы политическим руководством Европы, так как Вашингтон не видит у него заинтересованности в урегулировании этого конкретного конфликта. При этом он оценил помощь таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также отметил, что некоторые европейские лидеры помогали в урегулировании "из-за кулис".

Он также отметил, что ранее в США некоторые политики считали, что урегулирование украинского конфликта будет одним из самых простых, однако сейчас администрация понимает, что он является одним из наиболее сложных.

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

 Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Ирак объявил об открытии воздушного пространства

 Ирак объявил об открытии воздушного пространства

Запуск грузовика Cygnus XL к МКС перенесен на 10 апреля из-за непогоды

Отдельные удары на фоне договоренности о перемирии фиксируют на Ближнем Востоке

 Отдельные удары на фоне договоренности о перемирии фиксируют на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1477 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });