Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

По его словам, Вашингтон не видит у Европы заинтересованности в разрешении украинского кризиса

Джей Ди Вэнс Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду заявил о серьезном прогрессе в украинском урегулировании, отметив, что с начала переговорного процесса позиции Москвы и Киева по условиям для перемирия значительно сблизились.

"Мы добились значительного прогресса. Вначале мы не могли убедить Россию и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого добились. Мы получили письменные заявления от Украины и от России, мы добились от них их позиций, и со временем их позиции стали все ближе", - заявил он, выступая на мероприятии в Венгрии.

Вэнс отметил, что точки зрения сторон пока не полностью сходятся, но он смотрит на продолжение переговоров оптимистически. По его словам, сейчас переговоры перешли к "торгу за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении".

Вице-президент подчеркнул, что США разочарованы политическим руководством Европы, так как Вашингтон не видит у него заинтересованности в урегулировании этого конкретного конфликта. При этом он оценил помощь таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также отметил, что некоторые европейские лидеры помогали в урегулировании "из-за кулис".

Он также отметил, что ранее в США некоторые политики считали, что урегулирование украинского конфликта будет одним из самых простых, однако сейчас администрация понимает, что он является одним из наиболее сложных.