Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по вопросу территории заключаются в считанных километрах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, России осталось освободить 18-17% ДНР для выхода на административные границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это действительно считанные километры (...), грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сейчас переговоры вокруг украинского конфликта сосредоточены на споре о "нескольких квадратных километрах".

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад говорил об этом и добавил, что ВС РФ продолжают продвигаться вперед.

Он отметил, что после выхода российской армии к границам новых регионов РФ начнется сложный переговорный процесс. "В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что в ходе длительного переговорного процесса предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.