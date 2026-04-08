В Молдавии лишь 24% граждан считают, что страна через 10 лет войдет в состав ЕС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вступления Молдавии в Евросоюз через 10 лет ожидает лишь каждый четвертый гражданин страны, свидетельствуют результаты социально-политического барометра за апрель, представленные в среду компанией IMAS.

Только 24% респондентов уверены, что Молдавии спустя 10 лет будет в составе ЕС, 12% - считают, что страна будет в составе Румынии, а 56% - что останется независимой и нейтральной.

Согласно опросу, 42% респондентов полагают, что Евросоюз движется в неправильном направлении, 43% - что в правильном (остальные не определились). 51% скорее не доверяют ЕС, а 42% - скорее доверяют. 64% респондентов считают, что Молдавия не отвечает требованиям для вступления в ЕС, а 26% - что отвечает.

72% респондентов опасаются, что вступление в ЕС приведет к росту цен, 65% - к еще большему оттоку населения, 62% - что молдавским фермерам будет тяжело соответствовать стандартам ЕС, 58% - что молдавскому бизнесу будет тяжело конкурировать с европейским.

По мнению 53% опрошенных, вступление будет способствовать развитию инфраструктуры страны; 47% - позволит улучшить качество услуг здравоохранения и образования; 46% - улучшит правоохранительную деятельность и общественный порядок; 44% - будет способствовать экономическому развитию Молдавии и уважению прав человека в стране.

Опрос проводился с 24 марта по 6 апреля среди 1111 респондентов. Погрешность составляет 3%.

