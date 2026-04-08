Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров о перемирии с Ираном Соединенные Штаты обсуждают возможность ослабления санкций и пошлин в отношении этой исламской республики.

"Мы обсуждаем ослабление санкций и пошлин в отношении Ирана, и мы продолжим это делать", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Президент подчеркнул, что многие из ранее представленных США 15 пунктов в плане о перемирии иранские власти уже одобрили.

При этом ранее сообщалось, что в основу переговоров Ирана и США, которые стартуют в пятницу, легло не американское, а иранское предложение из 10 пунктов.

Ранее Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.