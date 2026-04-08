Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, сократит запрос Пентагона на выделение дополнительных бюджетных средств на финансирование военной операции против Ирана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, общая сумма, которая по состоянию на вторник еще не была окончательно согласована, скорее всего, составит от $80 до $100 млрд , что вдвое меньше суммы, запрошенной ранее Пентагоном для покрытия расходов, связанных с конфликтом.

Пока неясно, когда администрация направит свое предложение законодателям, которые в конечном итоге будут решать, какое дополнительное финансирование одобрить, а какое нет, отмечают источники.

Они указали, что дополнительное финансирование в размере от $80 до $100 млрд, в случае его утверждения, в основном пойдет на покрытие расходов, связанных с переброской большого количества войск на Ближний Восток и восстановлением военной техники, а также на долгосрочные контракты для быстрого наращивания производства боеприпасов. Министерство обороны уже потратило десятки миллиардов долларов на подготовку и поддержание своих операций, израсходовав при этом ограниченный запас некоторых современных видов вооружения, подчеркнули источники.

По словам одного из двух чиновников, первоначальное предложение Пентагона о выделении дополнительного финансирования в размере более $200 млрд было подготовлено до того, как в ведомстве узнали, что американская администрация планирует принять рекордный оборонный бюджет в размере $1,5 трлн.

Трамп заявил во вторник вечером, что согласился приостановить атаки США на Иран на две недели, пока продолжаются переговоры, направленные на прекращение конфликта. Это также повлияет на запрос Пентагона, отмечает издание.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
