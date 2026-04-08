Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии атакован беспилотником

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ключевой нефтепровод Восток-Запад в Саудовской Аравии, по которому транспортируется нефть из Персидского залива к экспортным портам на Красном море, подвергся атаке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, беспилотник поразил одну из нефтеперекачивающих станций. Масштаб повреждений в настоящее время оценивается.

Информацию об атаке также подтверждают источники агентства Bloomberg.

Нефтепровод протяженностью 1200 километров стал важнейшим объектом нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии после почти полного прекращения судоходства через Ормузский пролив из-за военных действий в регионе. Он позволяет госкомпании Saudi Aramco перенаправлять нефть в объеме до 7 млн баррелей в сутки в порт Янбу на Красном море.

Нефтепровод был атакован спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном. Он объявил, что удары по этой стране будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.