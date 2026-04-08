Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне договоренностей о перемирии с Тегераном заявил в среду, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана.

"Обогащения урана не будет", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.

"США, работая вместе с Ираном, выкопают и вывезут всю находящуюся на большой глубине ядерную "пыль", - добавил Трамп.