Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

США будут работать с Ираном над извлечением и вывозом запасов урана с ядерных объектов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне договоренностей о перемирии с Тегераном заявил в среду, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана.

"Обогащения урана не будет", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.

"США, работая вместе с Ираном, выкопают и вывезут всю находящуюся на большой глубине ядерную "пыль", - добавил Трамп.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп уран
Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

 Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

 Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Ирак объявил об открытии воздушного пространства

 Ирак объявил об открытии воздушного пространства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1482 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });