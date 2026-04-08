Израиль продолжит наносить удары по ливанской "Хезболле"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль будет и дальше наносить удары по объектам ливанской группировки "Хезболла", несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном, заявил в среду Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Мы продолжим наносить удары по террористической организации "Хезболла" и использовать каждую возможность для этого. Мы не пойдем на компромиссы в вопросах безопасности жителей севера Израиля", - приводит его слова телеграм-канал ЦАХАЛа.

В среду в ЦАХАЛ сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течении 10 минут они нанесли удары по более 100 командным центрам и военным объектам "Хезболлы".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.

Позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан. "Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан", - подчеркнули в канцелярии.