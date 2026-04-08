Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил, что введет 50-процентные пошлины в отношении стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

"Страна, которая будет поставлять оружие Ирану, будет сразу же облагаться 50-процентными пошлинами на все экспортируемые в США товары", - написал он в среду в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что такие пошлины будут вступать в силу немедленно.

По его словам, США будут готовы вводить такие пошлины против любой страны, без исключений.