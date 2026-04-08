Глава Пентагона заявил, что США уничтожили вооруженные силы Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки в ходе операции против Ирана уничтожили его вооруженные силы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"По любым меркам, операции "Эпическая ярость" уничтожила иранскую армию и сделала её небоеспособной на долгие годы вперёд", - сказал он в среду на пресс-конференции.

По его словам, операция "была исторической и сокрушительной победой на поле боя".

Он поддержал сообщение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, назвав это "важным днем для мира во всем мире".