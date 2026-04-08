Израильские военные заявили об уходе "Хезболлы" из своего оплота на юге Бейрута

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что бойцы "Хезболлы" покинули позиции в районе Дахия, считающийся оплотом движения, в южной части Бейрута и передислоцировались в северную часть города. Об этом сообщает в среду The Times of Israel.

"После операций ЦАХАЛ в Дахии в "Хезболле" поняли, что созданная им твердыня больше не является безопасным местом, и поэтому начали покидать ее", - цитирует газета заявления представителя ЦАХАЛ Эллы Вавейа.

Вавейа добавила, что израильские военные продолжат преследовать членов движения.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в среду ЦАХАЛ нанесла массированные удары "по сотням бойцов "Хезболлы".

"Сотни боевиков "Хезболлы" стали мишенью внезапных ударов по штаб-квартирам по всему Ливану: это самый крупный массированный удар, который "Хезболла" испытала со времен операции с использованием пейджеров", - цитирует слова Каца The Times of Israel.

Он пригрозил лидеру движения Наиму Касему, что "его очередь тоже придет".

Ранее в среду начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир сказал, что Израиль будет и дальше наносить удары по объектам "Хезболлы", несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном.

В среду в ЦАХАЛ сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение 10 минут они нанесли удары по более 100 командным центрам и военным объектам "Хезболлы".