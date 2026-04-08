Ливанский президент призвал международное сообщество "обуздать агрессию Израиля"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун назвал варварскими израильские атаки на страну и призвал международное сообщество отреагировать, сообщает в среду LBCI.

"Президент призвал международное сообщество взять на себя ответственность, прекратить повторяющиеся атаки и обуздать агрессивную политику Израиля, угрожающую региональной безопасности", - передает ливанский телеканал заявление Ауна.

Ливанский президент охарактеризовал израильские атаки как "варварские", подчеркнув, что они нарушают международное право.

По словам Ауна, Израиль "бросает вызов всем гуманитарным нормам и подрывает усилия по достижению спокойствия и стабильности".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы".