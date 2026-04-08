Поиск

Мерц обсудил с Трампом по телефону перемирие на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом режим прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщает в среду Bild.

"После неожиданного прекращения огня между США и Ираном канцлер Германии Мерц сегодня днем провел телефонный разговор с Трампом", - пишет газета со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По информации Bild, в разговоре не затрагивали тему потенциального участия Германии в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Мерц хотел "получить общее представление о текущем состоянии дипломатических усилий".

Сообщается, что разговор получился "коротким и дружеским".

Ранее в среду газета писала, что Мерц приветствовал прекращение огня между США и Ираном и поблагодарил Пакистан за посредничество в достижении перемирия. По его словам, Германия находится в тесном контакте с США и другими партнерами и будет надлежащим образом способствовать обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Германия США Иран Фридрих Мерц Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

