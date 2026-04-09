Правительство ФРГ возобновляет переговоры с Ираном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство страны возобновляет переговоры с Ираном, чтобы способствовать успеху запланированных на субботу американо-иранских переговоров, сообщает в четверг Tagesspiegel.

"Дипломатический успех переговоров, однако, отнюдь не гарантирован", - сказал канцлер.

Кроме того, Мерц высказался в защиту НАТО. "При всем понимании требований о занятии четкой позиции, позвольте мне сказать здесь и сейчас: мы не хотим, я не хочу раскола НАТО", - приводит слова Мерца портал News.de.

"Я твердо намерен сделать все, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы. (...) В любом случае, в настоящее время этот альянс ничем не заменить", - подчеркнул канцлер.

Накануне Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По сообщениям немецких СМИ, в разговоре обсуждалось, в том числе и будущее трансатлантического альянса.