В Иране заявили, что Израиль атаками в Ливане нарушил перемирие

Тегеран обещает предпринять ответные шаги

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Тегеране полагают, что Израиль, совершив очередные удары по Ливану, нарушил режим прекращения огня, и Иран предпримет ответные шаги, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя иранских властей.

"Режим прекращения огня распространяется на весь регион. Израиль известен нарушением обещаний, только пули сдержат его", - утверждал собеседник телеканала.

По его словам, Иран "накажет Израиль за преступление, совершенное в Ливане в нарушении условий прекращения огня".

В иранских СМИ также появлялась информация, что власти Ирана готовят ответ на действия Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течении 10 минут они нанесли удары по более 100 командным центрам и военным объектам "Хезболлы".