Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - НАТО запятнал свою репутацию, когда отказался помогать США разблокировать Ормузский пролив, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Этот след никогда не исчезнет из моей памяти", - сказал он.

Американский президент подчеркнул, что "очень разочарован" альянсом.

"Они сначала говорили: мы сделаем это, мы сделаем то... Но на самом деле они изо всех сил старались не помогать нам", - отметил Трамп.

Он повторил, что Россия не опасается НАТО, и снова назвал альянс "бумажным тигром".

"Если хотите знать правду, все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию, а они не хотят ее отдавать. А я сказал - "до свидания", - рассказал Трамп.

Однако он назвал генсека НАТО Марка Рютте "отличным парнем" и добавил, что он приедет на встречу в среду.

В связи с ближневосточным кризисом предоставить помощь США, кроме НАТО, отказались Южная Корея, Австралия и Япония, отметил президент. Содействие оказали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт.