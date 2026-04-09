Значительная часть Запорожской области осталась без света

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение отключено в значительной части Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, социально значимые объекты и объекты критической инфраструктуры подключили к резервным источникам питания. Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В Минэнерго региона добавили, что причины отключения уточняются.

Ранее в четверг о масштабных отключениях электричества сообщил губернатор соседней Херсонской области Владимир Сальдо. Причины не назывались.