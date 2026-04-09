Поиск

Disney планирует сократить до тысячи рабочих мест

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа, планирует в ближайшие недели сократить до 1 тыс. рабочих мест, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, значительные сокращения ожидаются в объединенном маркетинговом подразделении компании.

Disney проводит консолидацию разрозненных структур с целью улучшения их взаимодействия и оптимизации расходов. В январе компания объединила маркетинговые службы ряда своих подразделений и теперь занимается объединением штата стриминговых сервисов Disney+ и Hulu.

Как и многие голливудские студии, Disney пытается адаптироваться к снижению прибыли в условиях доминирования стриминга, приносящего гораздо меньше доходов, чем традиционное телевидение, уменьшения кассовых сборов и ужесточения конкуренции со стороны таких технологических компаний, как Amazon.com. Disney также стремится высвободить средства для инвестиций в цифровой бизнес, где видит потенциал роста.

Для содействия в разработке стратегии по сокращению расходов Disney привлекла консультантов из Bain & Co.

По состоянию на конец 2025 фингода, завершившегося в сентябре, штат Disney насчитывал порядка 231 тыс. человек.

Walt Disney Disney+ Hulu
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

