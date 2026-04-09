Пашинян не исключил скорое обсуждение продажи Казахстану концессии РФ на железные дороги

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос продажи российской концессии на армянские железные дороги может быть обсужден с находящейся в Ереване делегацией Казахстана, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Ереване с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В состав делегации также входит министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России. Он предлагал российской стороне продать ее концессию на железные дороги Армении какой-либо стране, дружественной и России, и Армении, заявив, что российская концессия создает конкурентные потери для Армении.