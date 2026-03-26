Ереван не против выкупа Казахстаном концессии России на армянские железные дороги

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России, заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы не будем против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахская компания приемлема для нас. Обсуждения продолжаются, ничего конкретного пока нет", - сказал он.

В начале марта Пашинян заявил, что существует понимание между Ереваном и Москвой по вопросу продажи концессии на железные дороги.

"С российскими коллегами ведутся обсуждения на рабочем уровне. Видим определенное понимание по этому вопросу (продажи российской концессии - ИФ), за что благодарны. В сказанном нами нет чего-либо, направленного против России", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения делится с российскими коллегами объективной ситуацией.

"Мы говорим, что в данной ситуации Армения теряет свои конкурентные преимущества. У нас нет никакой другой мотивации. Надеюсь, что мы достигнем конкретных решений", - отметил тогда Пашинян.

В декабре 2025 года он сказал, что Армения может забрать из концессии России участки железных дорог на своей территории, которые ведут к границам Азербайджана и Турции. Он также предложил российской стороне продать её концессию на железные дороги Армении какой-либо стране, дружественной и России, и Армении, заявив, что российская концессия создаёт конкурентные потери для Армении.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.