Ереван не против выкупа Казахстаном концессии России на армянские железные дороги

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России, заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы не будем против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахская компания приемлема для нас. Обсуждения продолжаются, ничего конкретного пока нет", - сказал он.

В начале марта Пашинян заявил, что существует понимание между Ереваном и Москвой по вопросу продажи концессии на железные дороги.

"С российскими коллегами ведутся обсуждения на рабочем уровне. Видим определенное понимание по этому вопросу (продажи российской концессии - ИФ), за что благодарны. В сказанном нами нет чего-либо, направленного против России", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения делится с российскими коллегами объективной ситуацией.

"Мы говорим, что в данной ситуации Армения теряет свои конкурентные преимущества. У нас нет никакой другой мотивации. Надеюсь, что мы достигнем конкретных решений", - отметил тогда Пашинян.

В декабре 2025 года он сказал, что Армения может забрать из концессии России участки железных дорог на своей территории, которые ведут к границам Азербайджана и Турции. Он также предложил российской стороне продать её концессию на железные дороги Армении какой-либо стране, дружественной и России, и Армении, заявив, что российская концессия создаёт конкурентные потери для Армении.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Суд взыскал с Meta и YouTube компенсацию за ущерб подростковой психике

В Пентагоне задумались о переброске на Ближний Восток предназначенного для Украины оружия

Трамп хотел бы получить доступ к нефти Ирана в рамках урегулирования конфликта

 Трамп хотел бы получить доступ к нефти Ирана в рамках урегулирования конфликта

Два человека погибли в Абу-Даби из-за атаки БПЛА

WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

 WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

 Лукашенко провел переговоры с Ким Чен Ыном

В Израиле заявили о нанесении серии масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

 Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
