Португалия направила фрегат на Балтику для наблюдения за российскими ВВС и ВМС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Португалия направила фрегат в Балтийское море для наблюдения за деятельностью российского военно-морского флота и военной авиации, сообщила пресс-служба португальских ВМС.

"Корабль NRP D. Francisco de Almeida примет участие в операции НАТО Brilliant Shield в составе оперативной группы 441.01 Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1) с основной задачей мониторинга деятельности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации, содействия сдерживанию и укреплению сил в важнейших морских акваториях альянса", - говорится в сообщении.

На борту NRP D. Francisco de Almeida находятся в общей сложности 165 португальских моряков.