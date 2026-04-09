В Иране заявили о гибели не менее 3 тыс. человек за время ударов по стране

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские и израильские удары по Ирану с 28 февраля привели к гибели как минимум 3 тыс. человек, заявил в четверг глава Иранской организации судебной медицины Аббас Масжеди Арани.

"После этих атак мы получили более 3 тыс. тел погибших", - заявил он иранской газете "Мизан".

США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля, пока 7 апреля президент США Дональд Трамп не выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.