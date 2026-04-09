В ЕС выступают против платы за проход через Ормузский пролив

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Проход через Ормузский пролив должен осуществляться без какой-либо платы, заявил в четверг Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Международное право провозглашает свободу судоходства, а это значит - никакой платы за проход", - приводит его слова газета Le Figaro.

Накануне представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил изданию Financial Times, что Иран хочет взимать плату за проход через Ормузский пролив с любого танкера и проводить оценку каждого судна. По его словам, тариф за груженные нефтью суда составит $1 за баррель нефти, в то время как пустые танкеры могут проходить бесплатно.