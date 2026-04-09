Финляндия закупит у Южной Кореи 155-мм гаубицы на 546,8 миллиона евро

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии и государственный представитель KOTRA (Агентство содействия торговли и инвестиций Южной Кореи) подписали в Хельсинки соглашение о закупке 112 подержанных бронированных гаубиц K9, а также запасных частей к ним и систем обслуживания.

Общая стоимость сделки составляет 546,8 млн евро, сообщило финское Минобороны.

"Эти закупки будут использованы для повышения возможностей армейской артиллерии и являются частью реформы армии, которая будет реализована в течение следующих десяти лет ", - заявил глава ведомства Антти Хакканен.

Закупаемые гаубицы способны поддерживать оперативные войска дальнобойной артиллерийской техникой и частично заменят устаревшую артиллерийскую технику. Финляндия впервые получила гаубицы K9 в 2017 году. Всего было приобретено 96 артустановок.

До ввода в эксплуатацию новых гаубиц в Финляндии будут проведена их модификация. Сервисные и технические возможности уже были созданы в рамках прежних закупок.

Финляндия Минобороны Южная Корея Антти Хакканен KOTRA
Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8959 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов