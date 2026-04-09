Финляндия закупит у Южной Кореи 155-мм гаубицы на 546,8 миллиона евро

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии и государственный представитель KOTRA (Агентство содействия торговли и инвестиций Южной Кореи) подписали в Хельсинки соглашение о закупке 112 подержанных бронированных гаубиц K9, а также запасных частей к ним и систем обслуживания.

Общая стоимость сделки составляет 546,8 млн евро, сообщило финское Минобороны.

"Эти закупки будут использованы для повышения возможностей армейской артиллерии и являются частью реформы армии, которая будет реализована в течение следующих десяти лет ", - заявил глава ведомства Антти Хакканен.

Закупаемые гаубицы способны поддерживать оперативные войска дальнобойной артиллерийской техникой и частично заменят устаревшую артиллерийскую технику. Финляндия впервые получила гаубицы K9 в 2017 году. Всего было приобретено 96 артустановок.

До ввода в эксплуатацию новых гаубиц в Финляндии будут проведена их модификация. Сервисные и технические возможности уже были созданы в рамках прежних закупок.