Поиск

Финляндия закупит 112 подержанных южнокорейских гаубиц К9 за 546,8 млн евро

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии закупят 112 подержанных южнокорейских гаубиц К9 за 546,8 млн евро, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на Минобороны страны.

"Орудия находятся в хорошем состоянии и их покупка экономически выгодна. С учетом 96 ранее приобретенных подобных машин, K9 станет крупнейшей в Финляндии моделью одноствольных орудий", - сказал инспектор артиллерии полковник Петри Маюри.

Гаубицы начнут поступать в Финляндию в 2028 году. В закупаемый комплект входят запасные части и системы технического обслуживания. Перед вводом в эксплуатацию они будут модифицированы применительно к условиям Финляндии. Калибр гусеничных орудий К9 составляет 155 мм и это будут орудия с самым крупным калибром, находящихся на вооружении финской армии.

"При этом вооруженные силы не собирается отказываться орудий меньшего калибра, 122 мм советских гаубиц", - отмечает издание.

Министерство обороны и Вооруженные силы Финляндии не раскрывают, какого "возраста" будут закупаемые гаубицы. В Южной Корее производство танков началось в 1999 году и известно, что поставляемые в Финляндию орудия ранее были на вооружении южнокорейской армии. Известно также, что это не будут орудия последней версии K9A1, которые Южная Корея начала использовать у себя в 2018 году.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

