Рютте допустил помощь НАТО коалиции, разрабатывающей планы по Ормузскому проливу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что альянс в случае необходимости мог бы помочь коалиции, разрабатывающей стратегию относительно судоходства в Ормузском проливе в будущем.

"Представители 34 государств собрались в прошлый вторник для того, чтобы разработать детальные планы по Ормузскому проливу. Если НАТО сможет помочь, НАТО там будет", - сказал Рютте, выступая в четверг в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Если эта помощь поможет, нет причин для того, чтобы не помочь", - добавил он, отметив, что "делать это нужно постепенно, поскольку поначалу необходимо, чтобы все члены НАТО достигли соглашения, установили сроки, но, если НАТО сыграет роль, это было бы здорово".

