Поиск

The National сообщило о попытках НАТО скрыть раскол в альянсе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - НАТО переживает кризис, угрожающий единству альянса, но старается не делать эту информацию достоянием общественности, пишет The National со ссылкой на источники в альянсе.

Беседы, проведенные The National на этой неделе с инсайдерами НАТО со всего альянса, от Южной Европы до стран Балтии, показывают общую решимость избежать публичного признания раскола внутри альянса, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп потребовал от альянса представить конкретные планы по разблокированию Ормузского пролива в течение нескольких дней после обмена мнениями с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне в начале этой недели. Попытки Рютте убедить Трампа в том, что НАТО носит оборонительный характер и что принудительное открытие пролива выходит за рамки его полномочий, не увенчались успехом.

Трамп ранее критиковал альянс в связи с ситуацией вокруг пролива и даже высказывал угрозы вывести США из НАТО.

В штаб-квартире НАТО некоторые чиновники полагают, что Трамп скорее критикует отдельные европейские страны, а не альянс в целом, и лучшим ответом на недовольство президента был бы комплекс инициатив со стороны НАТО, отдельных стран Европы и Евросоюза.

Накануне Рютте отметил что организация "переживает период глубоких перемен в трансатлантическом альянсе" и что ее рано списывать со счетов.

Politico со ссылкой на источники передавало, что Трамп на недавней встрече с Рютте на повышенных тонах, часто переходя на оскорбления, выразил недовольство странами альянса в связи с их нежеланием участвовать в операции против Ирана. Трамп дал Рютте понять, что рассматривает различные ответные меры в отношении стран НАТО.

Дональд Трамп Иран НАТО США Евросоюз Ормузский пролив Марк Рютте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Трамп назвал переговоры залогом выживания для Ирана

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

 Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

 Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

 Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

 Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1559 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов