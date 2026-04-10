The National сообщило о попытках НАТО скрыть раскол в альянсе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - НАТО переживает кризис, угрожающий единству альянса, но старается не делать эту информацию достоянием общественности, пишет The National со ссылкой на источники в альянсе.

Беседы, проведенные The National на этой неделе с инсайдерами НАТО со всего альянса, от Южной Европы до стран Балтии, показывают общую решимость избежать публичного признания раскола внутри альянса, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп потребовал от альянса представить конкретные планы по разблокированию Ормузского пролива в течение нескольких дней после обмена мнениями с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне в начале этой недели. Попытки Рютте убедить Трампа в том, что НАТО носит оборонительный характер и что принудительное открытие пролива выходит за рамки его полномочий, не увенчались успехом.

Трамп ранее критиковал альянс в связи с ситуацией вокруг пролива и даже высказывал угрозы вывести США из НАТО.

В штаб-квартире НАТО некоторые чиновники полагают, что Трамп скорее критикует отдельные европейские страны, а не альянс в целом, и лучшим ответом на недовольство президента был бы комплекс инициатив со стороны НАТО, отдельных стран Европы и Евросоюза.

Накануне Рютте отметил что организация "переживает период глубоких перемен в трансатлантическом альянсе" и что ее рано списывать со счетов.

Politico со ссылкой на источники передавало, что Трамп на недавней встрече с Рютте на повышенных тонах, часто переходя на оскорбления, выразил недовольство странами альянса в связи с их нежеланием участвовать в операции против Ирана. Трамп дал Рютте понять, что рассматривает различные ответные меры в отношении стран НАТО.