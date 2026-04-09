Рютте считает, что НАТО рано списывать со счетов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Говорить о крахе НАТО рано, альянс трансформирует себя в связи с наступлением новой эпохи, заявил в четверг генсек Организации Североатлантического договора Марк Рютте.

"Почему каждый в этом зале так тревожится из-за будущего трансатлантического альянса? Почему, когда мы включаем телевизоры или проверяем телефоны, мы видим нетерпеливые преждевременные наброски некролога НАТО? Позвольте мне прояснить: этот альянс пока еще глядит в оба", - сказал он, выступая в четверг в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, НАТО "переживает период глубоких перемен в трансатлантическом альянсе".

"Европа берет на себя все более крупную и более справедливую долю задач в обеспечении обороны. И от этого пути назад не будет, да и не должно быть", - подчеркнул он.

Рютте заверил, что имеет место "переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому союзу, основанному на истинном партнерстве".

По его мнению, альянсу, кроме роста инвестиций и производства, необходимо изменить ход мыслей.

"Эта смена мышления уже идет полным ходом. Но такие сдвиги часто полностью оценивают только по прошествии времени. А промежуток между ними может быть опасным", - сказал Рютте.

Он признал, что необходимо сохранять основы альянсе, "даже в то время как многие из союзников не внесли достаточный вклад". Он выразил мнение, что ценности нужно подкреплять жесткой силой, обеспечиваемой не только США, но и коллективными усилиями остальных стран альянса.

Он назвал историческим решение установить норму трат на оборону в 5% ВВП от каждого члена альянса. "Это поможет гарантировать, что НАТО будущего не будет альянсом, в котором союзники нездорово зависимы от США, и в котором США знают, что у них есть дееспособные партнеры, которые готовы, желают и способны защищать нашу свободу и безопасность", - заключил Рютте.

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1531 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов