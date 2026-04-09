Рютте считает, что НАТО рано списывать со счетов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Говорить о крахе НАТО рано, альянс трансформирует себя в связи с наступлением новой эпохи, заявил в четверг генсек Организации Североатлантического договора Марк Рютте.

"Почему каждый в этом зале так тревожится из-за будущего трансатлантического альянса? Почему, когда мы включаем телевизоры или проверяем телефоны, мы видим нетерпеливые преждевременные наброски некролога НАТО? Позвольте мне прояснить: этот альянс пока еще глядит в оба", - сказал он, выступая в четверг в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, НАТО "переживает период глубоких перемен в трансатлантическом альянсе".

"Европа берет на себя все более крупную и более справедливую долю задач в обеспечении обороны. И от этого пути назад не будет, да и не должно быть", - подчеркнул он.

Рютте заверил, что имеет место "переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому союзу, основанному на истинном партнерстве".

По его мнению, альянсу, кроме роста инвестиций и производства, необходимо изменить ход мыслей.

"Эта смена мышления уже идет полным ходом. Но такие сдвиги часто полностью оценивают только по прошествии времени. А промежуток между ними может быть опасным", - сказал Рютте.

Он признал, что необходимо сохранять основы альянсе, "даже в то время как многие из союзников не внесли достаточный вклад". Он выразил мнение, что ценности нужно подкреплять жесткой силой, обеспечиваемой не только США, но и коллективными усилиями остальных стран альянса.

Он назвал историческим решение установить норму трат на оборону в 5% ВВП от каждого члена альянса. "Это поможет гарантировать, что НАТО будущего не будет альянсом, в котором союзники нездорово зависимы от США, и в котором США знают, что у них есть дееспособные партнеры, которые готовы, желают и способны защищать нашу свободу и безопасность", - заключил Рютте.