Конгрессмены-республиканцы сорвали голосование по запрету Трампу продолжать войну с Ираном без разрешения Конгресса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Конгрессмены от Демократической партии США в четверг вновь попытались провести голосование по запрету президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без одобрения Конгресса, однако представители республиканцев сорвали эти планы.

По сообщению ЭФЭ, несмотря на то, что в настоящий момент действует перемирие между США и Ираном, с инициативой выступил конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Гленн Айви, но республиканское большинство не поддержало ее.

В марте Палата представителей уже отклонила аналогичную инициативу, но демократы пообещали провести дополнительное голосование по этому вопросу.

Демократы пытаются применить Резолюцию о полномочиях в военный период - эта мера призвана потребовать от Трампа получения разрешения Конгресса на продолжение боевых действий против Ирана.

ЭФЭ напоминает, что Резолюция о полномочиях в военный период, принятая в 1973 году во время войны во Вьетнаме, направлена на ограничение полномочий президента США по началу военных действий за рубежом. Она допускает их только с разрешения Конгресса или в случае чрезвычайного положения в стране.