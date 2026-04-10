Аэропортам ЕС предсказали систематическую нехватку авиатоплива

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты Евросоюза могут столкнуться с систематической нехваткой топлива, если его поставки не возобновятся по Ормузскому проливу в течение трех недель, пишет Financial Times со ссылкой на европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe).

"Если судоходство по Ормузскому проливу не возобновится в значительной и стабильной степени в течении трех недель, то систематическая нехватка авиатоплива станет реальностью для ЕС", - говорится в письме ассоциации, направленном в Еврокомиссию.

Дополнительные поводы для беспокойства вызывает приближение летнего сезона, когда, как правило, число выполняемых рейсов увеличивается.

В ACI Europe призвали Еврокомиссию к "проактивному отслеживанию ситуации и действиям".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о перемирии, пригрозив в противном случае масштабными ударами. У Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен", отмечал глава Белого дома. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий.

Перекрытие ключевого для поставок нефти пролива из-за военных действий на Ближнем Востоке вызвало резкий скачок нефтяных цен, породив опасения относительно разгона инфляции и ужесточения политики центральными банками.