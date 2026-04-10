Трамп раскритиковал журналистов, не поддержавших операцию против Ирана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике нескольких влиятельных консервативных американских журналистов, которые не поддержали военную операцию Вашингтона против Тегерана.

"Я знаю, почему Такер Карлсон, Мегин Келли, Кэндас Оуэнс, Алекс Джонс годами вели против меня борьбу. Особенно красноречив тот факт, что, по их мнению, было бы здорово, чтобы у Ирана - главной страны-спонсора терроризма в мире - было ядерное оружие. Дело в том, что у этих людей низкий уровень интеллекта", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Перечисленные американским президентом журналисты имеют сильное влияние на его электорат. В течение нескольких лет они поддерживали Трампа в ходе предвыборных кампаний, однако в последние недели они выступили против боевых действий в Иране.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
